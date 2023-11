Corriere Torino: “Juric: «Avanti con le due punte»”

Il Torino è uscito sconfitto dalla sfida di Coppa Italia contro il Frosinone. La situazione non è serena, la squadra sembra essersi sciolta e il tifo granata è in contestazione. C'è però qualche aspetto positivo nella sfida, non è tutto da buttare. Corriere di Torino parla proprio di ciò nella sua edizione. "La beffarda notte di Coppa Italia ha comunque seminato anche parecchi segnali positivi, incoraggianti, importanti sul fronte tattico. La strada delle due punte pure – del 3-5-2 in particolare – sembra davvero esaltare le caratteristiche della gran parte della rosa granata. Più soluzioni ovunque, grazie anche alla duttilità di Tameze e Vojovoda, e pure alla crescita esponenziale del 19enne Gineitis, ormai punto fermo in mezzo al campo".