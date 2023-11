Corriere Torino: “Vecchio cuore granata”

Serino Rampanti e altre vecchie glorie del Torino scendono in campo a Barriera di Milano. Ne Parla Corriere Torino del nuovo progetto sposato dagli ex calciatori granata: "Claudio Sala e altre glorie del passato granata vanno in Barriera, ma questa volta la B è maiuscola. Il più antico sodalizio di ex calciatori d’Italia, nonché secondo in Europa soltanto dopo quello del Barcellona, collabora nel quartiere torinese Barriera di Milano con una delle società calcistiche più multietniche d’Italia se non d’Europa. È stato infatti siglato un accordo tra l’Associazione Ex Calciatori Granata e il G.A.R Rebaudengo, da cui è nato il progetto «I grandi del calcio in Barriera»".