Corriere Torino: “Vigone si divide fra il tifo granata e quello per Nicola”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Il Corriere fa un focus sulle origini del mister avversario, l'ex Toro Davide Nicola: "Il 49enne tecnico sfida per la prima volta il Toro da avversario dalla fine della sua avventura sulla panchina granata. Ma per la gente di Vigone è come se dal Toro, Nicola, non se ne fosse mai andato". Continua ancora il quotidiano "Il Torino fa gli scongiuri, ma Nicola non lascerà nulla di intentato per centrare l’obiettivo. Al momento ha raccolto tre punti in cinque partite (le due sconfitte sono arrivate in casa di Inter e Juventus). I progetti di impresa passano per forza di cose dalla sfida di questa sera, nella quale la squadra campana è chiamata a trovare la vittoria". Poi il Corriere torna sulla conferenza di Juric e sulle dure parole su Belotti e commenta con queste così: "Oggi a Salerno, palla al Gallo. Tocca a lui trovare la risposta giusta". "Un altro atteso al varco è Ola Aina, rientrato a febbraio e mai utilizzato", il calciatore deve dimostrare di essere quello che si è visto nel match di andata con l'Inter.