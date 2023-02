Il Corriere di Torino: “Popolo innamorato, circa 2500 tifosi al Filadelfia”

"Al Filadelfia è stata la domenica dell’orgoglio granata - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - . Circa 2500 tifosi hanno sfidato il ritorno del gelo per sostenere il Torino durante l’allenamento a porte aperte in vista del derby di domani sera. Nulla può sopire la passione della gente granata. Dagli ultrà alle famiglie, i protagonisti al Fila sono stati i tifosi. Nikola non ci sarà, ma sarà a disposizione Ricci, che ha giocato la partitella con Ilic. Tra i tifosi si registra una sensazione netta: il valore aggiunto del Toro rimane Ivan Juric, è al tecnico – che a un certo punto fa passerella sotto la tribuna e saluta la tifoseria prima di esserne in qualche modo travolto – che si aggrappano i granata.