La Gazzetta dello Sport, Juric avverte: “È il momento per la svolta”

La Gazzetta oggi in edicola riprende la conferenza stampa di ieri di Juric: "Sembra che gli ultimi risultati negativi abbiano un po’ sminuito il nostro lavoro, ma sono stati condizionati pure da alcuni episodi che spostano gli equilibri: nelle ultime otto partite abbiamo colpito sei pali, abbiamo subìto quattro errori arbitrali, abbiamo preso tre gol negli ultimi minuti. Adesso dobbiamo andare al massimo per dare un senso completo alla stagione". Poi, il quotidiano continua andando a denunciare il pessimo score in trasferta dei granata: "Il Toro proverà a ritrovare il feeling smarrito con il gol. Soprattutto lontano dallo stadio Olimpico, nonostante i granata creino sempre molte occasioni, l’attacco non è mai decollato: nelle ultime undici partite fuori casa, è rimasto otto volte all’asciutto. Da inizio ottobre, insieme all’Osasuna in Liga, nessun’altro è stato meno produttivo nei cinque grandi campionati europei lontano dal proprio stadio. E nelle ultime quattro trasferte il Toro ha segnato un solo gol, nel derby." Decisivo sarà l'apporto di Belotti strigliato dal mister ieri nella conferenza pre partita.