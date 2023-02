La Gazzetta dello Sport: “Show al Filadelfia, tifosi in festa”

Le pagine sui principali quotidiani sportivi in edicola dedicate al Torino FC

"Cantando sotto la pioggia, che poi è quasi neve, i tifosi del Toro caricano per il derby i loro beniamini. Aprendo il suo tempio ai tifosi, il club granata ne ricava un pieno d’affetto: al momento della comparsa di Ivan Juric sulterreno del Fila vengono sparati addirittura i fuochi d’artificio - si legge su La Gazzetta dello Sport - . Nel contempo dagli spalti c’è un irresistibile richiamo ad accorciare le distanze: ilfamoso venite sotto la curva...Invocazione che i calciatori, tutti, sono ben lieti di esaudire. La tribuna è stra colma, non meno di duemila anime granata si spendono in cori e danze al ritmo dei tamburi appositamente sistemati tra i gradoni dove sventolano una ventina di bandieroni".