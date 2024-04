La Stampa: “Coppa Italia U19. Tra il Toro e il trofeo ancora la Fiorentina”

Nell'edizione odierna de La Stampa leggiamo un articolo dedicato al Torino Primavera e alla finale di Coppa Italia in programma questa sera: "Stasera al Dall'Ara (20,30 Sportitalia) finale tra due squadre in forma. Granata a quota 8 vittorie, per i viola una in meno. Scurto avrà Savva. Non alza ala cielo la Coppa Italia dal 2018 eppure la Primavera del Toro resta la squadra che ha vinto più volte il trofeo"