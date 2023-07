La Stampa: “Formalità Modena, il Toro vince facile e rientra da Pinzolo”

La Stampa mette in luce la vittoria agevole dei granata contro il Modena di Bianco. 2-1 il risultato finale, reti firmate da Radonjic e Raoul Bellanova. "Il Toro chiude la sua finestra di quasi due settimane in montagna superando, senza spingere sull’acceleratore, il Modena per 2 a 1. Toro e Modena non danno spettacolo, non possono darlo in questa fase della preparazione". Ivan Juric si concentra poi sul futuro della squadra, accennando alle prossime amichevoli estive. "«Le prossime due amichevoli in Francia - racconta il tecnico croato - diranno molto sulla nostra condizione. Contro il Modena abbiamo fatto benino, chi non è con noi fin dall’inizio della mia gestione ha sofferto di più il ritiro»".