La Stampa: “Juric ai saluti finali”

Torino-Milan significherà molto per i colori granata. Sarà l'occasione per agguantare il nono posto, ma anche l'ultima stagionale in casa. Soprattutto, sarà l'ultima partita all'Olimpico Grande Torino per Ivan Juric, che a fine stagione saluterà la squadra piemontese. "L’ultima di Ivan Juric al Grande Torino. L’allenatore granata non ha voluto neanche aspettare di vedere il finale per scegliere il suo futuro, perché la decisione in verità è già stata presa da tempo. «Peccato, il Torino era giusto per me ma non si sono verificate certe condizioni», confessa il croato. Così, contro il Milan è la puntata finale davanti ai propri tifosi di una storia durata tre anni e cominciata sotto i migliori auspici, ma che si concluderà con una sensazione strana".