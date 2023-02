La Stampa: “La spinta di tremila tifosi dalla tribuna del Filadelfia”

"Il derby del Toro comincia quando Samuele Ricci mette piede sul prato del Filadelfia - si legge su La Stampa - : i palloni sono in campo, il resto della squadra sta per sbucare dagli spogliatoi, sulla tribuna non c’è posto. Un derby lungo, il più lungo degli ultimi giri perché, domani sera, i granata giocano per il sorpasso e con le credenziali altissime. Gli effetti speciali sono nel linguaggio del corpo di chi resta non sorpreso, ma colpito dalla famiglia granata che si è data appuntamento al Fila aperto: c’è la curva e ci sono bambini (tanti), mamme, papà. Ivan Juric, tecnico di un gruppo in cerca di emozioni, si toglie la giacca, se la rimette, la butta via mentre l’allenamento prende forma: a Verona la scintilla con il suo gruppo era scattata fin dal primo duello, a Torino è una scossa che cresce. Il Fila aperto è preso d’assalto e quando Juric esce da una porta che dà sulle scale è il finimondo: a lui si aggrappa un popolo granata che sogna il colpo grosso nella tana della Juve ventotto anni dopo l’ultima ".