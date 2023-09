La Stampa: “Toro, con la Lazio un passo indietro”

"La partita era stata preparata bene, non avevamo concesso niente alla Lazio per tutto il primo tempo. Nella ripresa, invece, dovevamo continuare su quello spartito e aumentare di spessore in attacco" ha spiegato subito Ivan Juric al termine del match perso con la Lazio di Sarri. "Non sono deluso, non si può mica pensare di venire a Roma e dominare. La prestazione non è stata soddisfacente, ma neanche tutta da buttare. I due attaccanti? Non male, ci si può riprovare. A me Sanabria non è dispiaciuto affatto. Zapata si è spremuto tantissimo contro la Roma, rigiocando una partita intera come non succedeva da anni. Sugli esterni, al netto della sfortuna sul gol di Vecino, sono soddisfatto dalla crescita di Bellanova. Lazaro e Vojvoda, dall’altra parte, possono fare qualcosa di più" ha spiegato Juric. Nota negativa del match l'infortunio di Buongiorno che è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al minuto 27 del primo tempo per un problema muscolare.