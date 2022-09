Sassuolo, la difesa a quattro non è impenetrabile: neroverdi con 8 reti subite

La retroguardia degli emiliani non è perfetta ma ha esperienza: Ferrari il punto fermo

Gualtiero Lasala

Il Torino si prepara per la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo di Dionisi, dopo la sconfitta esterna contro l'Inter. I granata dovranno affrontare una formazione che non sta vivendo un periodo di forma eccezionale ma che in ogni caso può riservare diverse insidie. Andando ad analizzare la squadra emiliana, si può notare che in difesa ci sia ancora qualcosa da registrare, viste le difficoltà riscontrate in questo inizio di campionato.

Sassuolo, 8 gol subiti: difesa quint'ultima in A

Il Sassuolo ad oggi si trova al quint'ultimo posto in Serie A per gol subiti. Il dato sembra molto negativo, ma va analizzato. In alcune partite la squadra di Dionisi va particolarmente in difficoltà, come contro l'Udinese nell'ultima giornata di campionato o contro la Juventus: queste due gare sono terminate con un passivo di tre reti. In più il Sassuolo ha anche pareggiato 2-2 contro lo Spezia, in una partita controversa. Nelle altre tre gare (contro Lecce, Milan e Cremonese), però, la difesa dei neroverdi è rimasta incolume.

Sassuolo, gli uomini di Dionisi in difesa

I protagonisti di questa fase difensiva sono schierati in un modulo con quattro interpreti. Al centro troviamo l'esperto Ferrari, ex Sampdoria, che è al suo quinto anno con la maglia neroverde ed ha parecchia esperienza. Il suo compagno di reparto dovrebbe essere Tressoldi, ma nella gara contro l'Udinese è stato espulso e non ci sarà contro il Toro. Le fasce vedono come protagonisti Toljan e Rogerio, con Dionisi che dispone di una coperta un po' corta in questo reparto difensivo, anche a causa degli infortuni di Erlic (che potrebbe recuperare per la gara contro i granata) e Muldur, che non dovrebbe tornare prima di metà novembre.