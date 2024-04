Serie A, la classifica: i granata mancano l’aggancio all’Europa

Come cambia la classifica dei granata durante questa trentunesima giornata

Occasione sciupata per il Torino di Ivan Juric. L'Empoli condanna i granata al mancato aggancio all'Europa, nonostante una sconfitta della Lazio nel derby contro la Roma. Cambiaghi, Cancellieri e l'ex Niang puniscono il Torino, inutile la doppietta di Duvan Zapata. Il Torino resta inchiodato al nono posto in classifica. Occhio ai risultati di domani, la Fiorentina potrebbe scavalcare il Torino in caso di vittoria contro la Juventus.