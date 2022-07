Torino, i regolamenti della nuova stagione delle giovanili

La FIGC, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato le date di inizio dei campionati giovanili organizzati dal settore giovanile scolastico. Il Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B avrà come data di inizio domenica 04 settembre 2022, quello Under 16 e Under 15 cominceranno il 25 dello stesso mese. Per i Campionati Nazionali Under 18, Under 17 e Under 16, il calendario prevedrà lo svolgimento delle gare la domenica alle ore 15.00.Per i Campionati Nazionali Under 15, il calendario prevedrà lo svolgimento delle gare la domenica alle ore 11.00. I calendari del Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B e del Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B verranno elaborati in modalità speculare, con la programmazione delle stesse gare nel medesimo turno di Campionato.