Torino, il pagellone di fine stagione: Schuurs 7.5, leader difensivo

Sono state tante le ottime partite di Schuurs in stagione. Una di queste è stata quella d'esordio in casa della Cremonese: alla prima in maglia granata, ha mostrato sin da subito un buonissimo senso della posizione, chiudendo diverse azioni pericolose dei grigiorossi. Una prestazione maiuscola è arrivata anche all'Olimpico di Roma contro la Lazio, quando è stato bravo ad annullare Felipe Andeerson ed Immobile. La miglior partita dell'anno è però stata quella in casa contro il Bologna, dove ha annullato Barrow e si è reso protagonista di un salvataggio clamoroso in scivolata su Orsolini.

Schuurs, partita flop: Torino-Napoli

Le partite in cui Schuurs non ha raggiunto la sufficienza sono veramente poche, e la valutazione spesso è influenzata da un singolo errore commesso. E' questo il caso del derby d'andata, quando si è perso Vlahovic, ma è anche il caso di Torino-Atalanta, quando, abboccando ad una finta di Zapata, è caduto goffamente in area di rigore, concedendo al colombiano la possibilità di segnare il gol vittoria. La prestazione peggiore è però arrivata lo scorso marzo, in casa contro il Napoli. In quell'occasione l'olandese è stato per 90' in balia di Victor Osimhen.