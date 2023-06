Torino, il pagellone di fine anno: Vanja 6, tra alti e bassi conquista Juric

La prima partita in cui Vanja si è messo in mostra è stata quella contro la Lazio, quando ha negato la rete a Marusic nel primo tempo e poi a Immobile nella ripresa, con un intervento importante con i piedi per mantenere lo 0-0. Poi il serbo ha alternato prestazioni più convincenti ad alcune meno, tornando a incidere nello specifico nelle gare contro Juventus e Udinese. Il derby d'andata è stato una disfatta per un Torino molle e inoffensivo, ma l'unico all'altezza in quel caso è stato Vanja, con quattro parate che hanno salvato lo 0-0 prima del tap-in di Vlahovic. Contro l'Udinese in Friuli il serbo si è poi ripetuto, contribuendo attivamente alla vittoria negando con un colpo di reni la rete a Beto nel finale. Nel finale di stagione ha convinto poi contro il Monza, superandosi su Carlos Alberto nella ripresa. Infine un caso a sé, che testimonia il valore di Vanja nella costruzione del gioco: la gara con il Bologna, quando da un rinvio del serbo agganciato da Miranchuk in area nasce il rigore del vantaggio granata al Dall'Ara

In altre occasioni, come si diceva sopra, Vanja ha mostrato qualche lacuna. Contro l'Empoli in avvio di stagione è stato beffato dalla rovesciata di Destro, che sì era ben indirizzata ma su cui avrebbe dovuto intervenire con più decisione. Prestazione decisamente negativa anche contro il Verona quando si fa beffare da Djuric sul suo palo, rischia facendosi togliere il pallone dai piedi da Kallon e poi va a vuoto su Lazovic che lo grazia. In generale il serbo in alcune occasioni è sembrato cadere in qualche errore nei fondamentali che ha messo in luce il fatto che sia un portiere costruito e non dotato di un grandissimo talento naturale. Nel finale di stagione, nei big match contro Atalanta e Inter non ha convinto. Con la Dea si è fatto sorprendere ancora sul primo palo da Zappacosta, nell'ultima di campionato contro l'Inter invece si è fatto trafiggere da Brozovic con una disattenzione.

Milinkovic-Savic, il pagellone di fine stagione: il voto

Nel complesso Vanja Milinkovic-Savic ha disputato una stagione da 6 in pagella, con gli alti che in qualche modo possono compensare i bassi. Il serbo ha complessivamente messo a referto 95 parate in 38 partite, ottenendo una percentuale di successo del 73,5% e risultando così l'ottavo portiere in Serie A secondo questo parametro. Nella costruzione dal basso si conferma un valore aggiunto. In Serie A nessun portiere è stato coinvolto nel giro di passaggi della squadra quanto Vanja (oltre 1500 secondo le statistiche di Fbref). Si confermano anche i dati sul rinvio del serbo, lungo in media 70 metri (primo per distacco in campionato, seguono Falcone e Carnesecchi con una media di 53 metri), fattore da non sottovalutare per far salire direttamente il baricentro della squadra sfruttando l'assenza di fuorigioco sul rinvio dal fondo (come accaduto in Torino-Milan, con Pellegri che arpiona il rinvio di Vanja oltre la linea dei difensori e serve Miranchuk). Nel complesso quindi Vanja ha mostrato i margini di crescita che Juric gli ha aveva chiesto e ha convinto tecnico e società. Non ha fugato tutte le perplessità e probabilmente non metterà mai tutti d'accordo, ma nel complesso la stagione si può ritenere sufficiente. Il punto di partenza per un giocatore che è titolare anche in Nazionale e che ha rinnovato il contratto con il Torino fino al 2026.