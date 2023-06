Torino, il pagellone di fine stagione: Berisha 3, non accetta le scelte tecniche

Etrit Berisha, il pagellone di fine stagione: il voto

Berisha paga un atteggiamento che, stando alle parole di Juric, è stato poco professionale in quanto c'è stata una totale mancanza di accettazione delle scelte tecniche. Il suo voto è un 3 perché si è tirato indietro e così facendo non si è mai reso utile alla causa granata. Così commentava la sua situazione il suo agente nel dicembre dell'anno scorso: "La situazione a Torino ci ha un po' preso di sorpresa: ha chiuso l'ultima stagione giocando e facendo bene. Di conseguenza dopo si sarebbe aspettato un po' più di spazio e di possibilità per competere per la maglia da titolare. Così non è stato e quindi stiamo lavorando per trovargli una opportunità". È evidente che questa opportunità non sia poi arrivata e hanno accusato il colpo sia lui che il Torino, che si è trovato a gestire un calciatore scontento da mettere fuori rosa per metà stagione. Juric ha parlato così durante l'anno di Berisha: "Non accetta facilmente il ruolo di secondo portiere e vedo negli allenamenti che non è al top. Per questo preferisco che si alleni a parte, perché chi ha questo atteggiamento è dannoso per il gruppo". Si cercherà senz'altro una sistemazione per lui nella sessione estiva del mercato dopo questo 2022/23 con zero minuti giocati (il portiere ha ancora un anno di contratto col Torino). Ma a lasciare qualche perplessità a questo punto è il Berisha professionista, e si è trattato sicuramente di qualcosa di inatteso. Si può non condividere una scelta tecnica, ma occorre comunque mettersi a disposizione del gruppo e della società che paga puntualmente l'ingaggio.