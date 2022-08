Torino-Palermo 3-0, Lukic: “Non potevamo immaginare inizio migliore”

"Non potevamo immaginare inizio migliore della stagione, perché ra importante cominciare bene. Nel primo tempo non abbiamo fatto come si deve e non abbiamo trovato le giocate. Dopo la pausa, abbiamo fatto le cose che dobbiamo fare. Sono contento per questi ragazzi che si comportano bene, che stanno lavorando sempre e che non mollano mai. Stasera abbiamo dimostrato che siamo seri. Tra sette giorni comincia una nuova stagione e dobbiamo farci trovare pronti."