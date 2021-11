Toro, 53 anni fa nasceva l’ex granata Diego Fuser

Figurine / 53 anni fa la nascita dell'ex giocatore granata Diego Fuser

Nato l'11 novembre 1968, l'ex centrocampista granata Diego Fuser è cresciuto nella città piemontese di Venaria Reale. Cresciuto nelle giovanili del Torino, esordisce in Serie A all'età di 19 anni, con la maglia granata, nella stagione 1988-89, per poi passare in maglia rossonera del Milan, con il quale si aggiudica uno scudetto, una Coppa Campioni, una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale. Per tre stagioni di proprietà del club milanese, la seconda delle tre la passa vestendo la maglia della Fiorentina. Nella stagione 1992-93 viene ceduto alla Lazio, squadra nella quale diventa capitano e con cui vince anche una Coppa Italia. Nel 1998, passa sotto la proprietà del Parma - squadra per cui gioca fino al 2001 - con il quale vince una Coppa Italia, una Coppa UEFA e una Supercoppa Italiana. Per le due stagioni successive veste la maglia della Roma, per poi tornare in Piemonte con la maglia del Toro nella stagione 2003-2004, terminando così la sua carriera nelle squadre professionistiche. Continua poi a giocare a calcio in squadre di livello più basso rispetto alla Serie A, come Canelli, Saviglianese, Nicese e Colline Alfieri. Durante le stagioni nella Lazio e nel Parma, Fuser si conquista anche un posto con la Nazionale, maglia che aveva già vestito negli anni precedenti con l'Under 21. In granata, il centrocampista piemontese raggiunge 98 presenze e 6 reti totali.