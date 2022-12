Tuttosport: “Bayeye, occasione sprecata. Diversi errori in amichevole”

"Si è capito il motivo per cui Juric ha dato poco spazio ad alcuni giocatori in campionato - si legge su Tuttosport - . Ieri, al Pinatar Arena, alcuni di loro sono entrati a metà ripresa ma non hanno sfruttato l’occasione. Potevano dimostrare che il tecnico si era sbagliato anche perché la partita non era proibitiva e c’erano ampi spazi per poter far vedere qualche cosa di buono: Bayeye, Ilkhan e Demba Seck non sono entrati con il piglio giusto e di questo, conoscendolo, il tecnico croato ne terrà conto. Bayeye, forse la delusione più grande. Nei primi minuti il francese non è andato nemmeno tanto male ma alla distanza ha palesato molti limiti. In occasione del gol del pareggio spagnolo, per esempio, prima ha sbagliato il pallone che ha dato via al contropiede dell’Almeria e poi non ha chiuso su Ramazani che tutto solo, col francese immobile al suo fianco, ha trafitto Berisha senza problemi. Il ragazzo prelevato dal Catanzaro non è ancora un giocatore da Toro anche se ha delle qualità. Il salto dalla Serie C alla massima categoria è notevole. Probabilmente un prestito in una società cadetta che lo utilizzi con continuità potrebbe servirgli. E’ giovane (22 anni) ed è giusto dargli l’opportunità di giocare in un contesto meno difficoltoso".