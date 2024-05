Tuttosport: “Granata disillusi alla tv: nessuna Europa”

I sogni europei del Torino si spengono al 116' della finale di Conference. La rete di El-Kabi spalanca le porte del paradiso all'Olympiakos e quelle dell'inferno prima alla Fiorentina e poi al Torino. L'ultima chance per andare in Europa è stata vanificata, con i granata che dovranno accontentarsi del nono posto in classifica. Ora il Torino dovrà valutare attentamente le prossime mosse da fare, specie in ottica mercato.