Tuttosport: “Piace ancora Pirola, pronto l’assalto bis”

Vagnati si muove sul mercato per rinforzare la rosa. A gennaio era stato sondato Pirola, centrale della Salernitana. Con la retrocessione del club potrebbe tornare di moda il suo nome. "Per Davide Vagnati, in questo senso, rimane sempre aperta una pista: quella che porterebbe a Lorenzo Pirola, già cercato a gennaio prima della virata su Matteo Lovato, alternativa low cost (in prestito con diritto di riscatto, dunque anche per lui oggi è impossibile avere certezze sul futuro) gradita a Juric che lo aveva già allenato a Verona. Pirola è un identikit perfetto per la difesa del Toro: quest’anno, come tutta la Salernitana, ha faticato tantissimo. Ma l’età e le qualità del centrale mancino della Nazionale Under 21 giocano a favore di quest’operazione".