Tuttosport: “Radonjic avrà il numero 10 dell’estro”

Le pagine sul Torino dei quotidiani oggi in edicola

Su Tuttosport si parla della nuova numerazione in casa Torino. "No, niente spacconeria. Un po' di vanità sì, ma nella storia recente del Toro non ci sono certo tanti miti ingombranti ad aver indossato quella maglia. Dalla 10, infatti, sono passati giocatori di ogni lignaggio. Dall'ottimo Sasa Lukic alla meteora Amer Gojak, dal dirompente Iago Falque all'estroso Adem Ljajic, dal goleador Ciro Immobile alla delusione Barreto. Nell'era Cairo, poi, spiccano anche altri nomi decisamente minori..."