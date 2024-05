Tuttosport: “Toro, ti giochi l’Europa”

Giornata importante per i granata di Ivan Juric. Il Torino si gioca le proprie ambizioni europee nell'importante match contro il Milan alle 20.45 presso lo stadio Olimpico Grande Torino. "Responsabili del proprio destino: il pareggio di ieri sera tra Napoli e Fiorentina consentirebbe ai granata, in caso di successo contro il Milan, di sorpassare gli azzurri e salire al nono posto. Una posizione che, se mantenuta anche dopo l’ultima giornata (il Toro giocherà a Bergamo), e nel caso di successo dei viola nella finale di Conference contro i greci dell’Olympiakos (29 maggio), qualificherebbe i granata alla stessa Conference (la Fiorentina acquisirebbe un posto in Europa League)".