Arriva “Sport Marketing Formula”, il libro sulla partecipazione popolare nello sport

Da un incontro avvenuto nel corso del Meeting del Comitato "Nelle origini il futuro" Noif svoltosi allo stadio Tardini di Parma lo scorso ottobre ToroMio ha conosciuto Maurizio Laudicino, Direttore Generale di Pistoia Basket ma anche in precedenza del Livorno Calcio. Egli ha scritto un libro "Sport Marketing Formula" che parla di mettere il tifoso al centro delle strategie commerciali del Club sportivo. Il tema è inevitabilmente caro a ToroMio e al Noif che da anni diffondono la cultura della partecipazione popolare nello sport ritenendo, come Laudicino, che ne abbiano soprattutto da guadagnare le proprietà delle società sportive che in Italia, in questo momento di grave carenza di risorse, continuano inspiegabilmente a non curare la base degli appassionati che è anche la fonte del loro guadagno. ToroMio e il Noif hanno già portato una lezione sul libro di Laudicino a novembre in Università a Torino agli studenti dei Master di Management e Marketing organizzati dalla Professoressa Anna Claudia Pellicelli. Ora l'appuntamento è per giovedì 3 Febbraio alle ore 21 nella sala stampa del Palacollegno, sede dei Lions Collegno Basket anche per fare incontrare due importanti realtà della palla a spicchi che credono nella partecipazione popolare in un luogo di sport dove il senso di appartenenza al Club locale riveste l'intero impianto. Insomma una grande serata di cultura sportiva dove oltre all'autore del libro Maurizio Laidicino parleranno Guido Regis, presidente Associazione ToroMio e Massimo Pianotti, presidente dei Lions Basket Collegno. Moderera' Massimiliano Romiti, presidente del Comitato "Nelle origini il futuro" Noif che riunisce varie associazioni come ToroMio affezionate ai colori di squadre di altre città che si sono messe insieme per ottenere dallo stato una legislazione disciplini specificamente la partecipazione popolare nelle società sportive professionistiche.