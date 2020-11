Rinnovato l’accordo tra Torino e Segafredo: sarà l’official coffee 2020/21

Il Torino e la Segafredo – famoso produttore di caffè – hanno rinnovato la collaborazione che li lega dal 2018 per la stagione in corso. Il brand sarà l’Official Coffee del Toro. “È con grande piacere che Segafredo ha deciso di prolungare la collaborazione intrapresa nel 2018 con il Torino FC, nell’auspicio che questo storico club possa presto riscrivere entusiasmanti pagine nella storia del calcio” ha commentato Luca Baraldi amministratore della Segafredo Zanetti Grandi Eventi. Andrea Ancora, Vicedirettore generale di Cairo Pubblicità, ha sottolineato: “Siamo orgogliosi di aver rinnovato questa partnership prestigiosa. Segafredo rappresenta un’azienda conosciuta in tutto il mondo, in grado di portare il gusto e la tradizione del caffè italiano a livello internazionale. Si rinnova una collaborazione consolidata con il Gruppo Cairo Communication, che vede il marchio Segafredo presente in svariate iniziative sulle nostre testate, su la7tv e negli eventi“.