Terremoto Super League? Pronto lo strappo di 12 club europei

Juventus, Milan e Inter tra le società fondatrici. Durissima replica dell'UEFA: "Ci opporremo con tutti i nostri mezzi"

Adesso sembrano esserci i presupposti. Il più grande strappo politico nel mondo del calcio potrebbe andare in scena ad ore. Dodici società di calcio europee sono pronte allo strappo con la UEFA. Secondo il Financial Times , si tratterebbe di Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Juventus, Milan e Inter. Questi sarebbero i 12 club fondatori della Super League di calcio, l’intenzione sarebbe di annunciarla a poche ore dalla presentazione del nuovo format della Champions League.

LA REAZIONE UEFA - Durissima la replica dell’UEFA che ha diffuso un comunicato congiunto ansime a a federazioni nazionali (Premier League, Liga spagnola, Lega Serie A). L’ente europeo ha subito dichiarato: “sarà vietato giocare in qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale, e ai loro giocatori potrebbe essere negata l’opportunità di rappresentare le loro squadre nazionali”. Minacce pesanti che si uniscono ai ringraziamenti verso “quei club di altri Paesi, in particolare i club francesi e tedeschi, che si sono rifiutati di iscriversi” e viene chiesto “a tutti gli amanti del calcio, tifosi e politici, di unirsi a noi nella lotta contro un progetto del genere se dovesse essere annunciato”. Ma non finisce qui, la battaglia potrebbe proseguire su altri piani come dichiara l’UEFA: “Prenderemo in considerazione tutte le misure a nostra disposizione, a tutti i livelli, sia giudiziario che sportivo, al fine di evitare che ciò accada. Il calcio si basa su competizioni aperte e meriti sportivi, non può essere altrimenti”. Anche il presidente della Francia Emmanuel Macron e il premier britannico Boris Johnson si sono espressi contro la possibile nuova formula.