Torino, il giorno di Inter-Torino. Match day anche per la Primavera

Juric e Coppitelli in trasferta a Milano per affrontare l'Inter: appuntamenti alle 12.30 e alle 18.30 per seguire i granata

Redazione Toro News

Match day per Ivan Juric e Federico Coppitelli. Il Torino sarà tutto impegnato in trasferta contro l'Inter nella giornata di oggi - mercoledì 22 novembre. Si parte prima con la Primavera, che alle ore 12.30 affronterà l'Inter a Milan nell'ultima partita dell'anno. L'obiettivo per i granata di Coppitelli sarà nobile: mantenere il secondo posto in campionato. Alle 18.30 sarà invece il turno del Torino di Ivan Juric: ad attendere è sempre l'Inter, capolista in Serie A. I granata non avranno nulla da perdere e il tecnico croato ha promesso di voler dare battaglia ai nerazzurri. Su Toro News potrete seguire entrambi gli appuntamenti, con un ampio prepartita, la cronaca live dei match e tutto il postpartita.