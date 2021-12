Torino Primavera, un secondo posto da difendere: un precedente fa ben sperare

I granata non chiudono l'anno al secondo posto dalla stagione 2018/19, in panchina c'era Coppitelli e l'ultima dell'anno fu proprio contro l'Inter

TRASFERTA - Quella volta i ragazzi dell'allenatore romano giocavano in casa, questa volta saranno in trasferta, ma questo non per forza è un aspetto negativo. La Primavera del Torino quest'anno in esterna non ha mai perso. Il rendimento è stato praticamente perfetto: 6 partite, 4 vittorie e 2 pareggi. Un dato da difendere e contro un'Inter che in casa zoppica potrebbe essere fattibile. Chiaro che però sarà una sfida molto complicata e decisamente imprevedibile.