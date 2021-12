Primavera, le pagelle di Torino-Bologna 2-0: Caccavo regala la vittoria

Le pagelle dei protagonisti granata dopo la vittoria sul Bologna, che vale il mantenimento del secondo posto in classifica

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino vince 2-0 contro il Bologna grazie ai gol nel finale di Caccavo e Garbett (qui per leggere la cronaca). Un successo che lancia la squadra di Coppitelli in classifica (qui per leggere la classifica). I granata, però, iniziano a dare segnali di stanchezza e le vacanze sono a un passo, mercoledì l'ultimo sforzo contro l'Inter e poi un po' di meritato riposo.

MILAN 6.5: Inoperoso per gran parte della partita, è decisivo nel finale quando Cossanter prova a sorprenderlo e lui in uscita bassa lo chiude.

DELLA VALLE 5.5: Il Bologna lo pressa costantemente e lui fa molta fatica a uscire palla al piede. Probabilmente è un po' di stanchezza dopo le tante partite giocate. (62' PAGANI 6: Dopo la buona prestazione a Firenze, si ripete anche con il Bologna. Entra con il giusto piglio e dà spinta sulla corsia di destra).

AMADORI 6.5: A lui il compito di sostituire Anton e lo fa bene. In avvio di ripresa ferma miracolosamente Paananen lanciato a rete con un intervento pulito. Fa buona guardia e il Toro non rischia praticamente niente.

REALI 6.5: Fondamentale nel primo tempo quando salva su Pagliuca che calcia a botta sicura. Gioca un'ottima partita e si conferma con un pilastro della difesa di Coppitelli.

ANGORI 5.5: Come per Della Valle, anche lui probabilmente sta patendo le tante partite. Poco lucido in diversi momenti della partita. Un mezzo passo falso che può essere più che perdonato.

GARBETT 7: Torna in campo e trova subito il gol, che fissa la partita sul 2-0. La sua rete è più che altro un gollonzo, ma non cambia l'importanza. La gara è stata buona, perché ha provato con degli strappi a creare la superiorità in mezzo al campo e spesso ci è riuscito.

SAVINI 6.5: In fase di non possesso è decisivo come sempre. Sbroglia una serie di situazioni molto pericolose con la solita generosità. Sbaglia qualcosa tecnicamente, ma come sottolineato giustamente nel post partita da Coppitelli fin qui ha giocato tantissimo e un po' di lucidità è giusto che si perda. Poi alla fine da una sua conclusione nasce il gol di Caccavo.

LINDKVIST 6.5: Ora sì che è un'arma in più per Coppitelli. Cerca e trova bene spesso gli scambi con i compagni e prova a verticalizzare e a inserirsi quando può. (62' CIAMMAGLICHELLA 6: Ci aveva abituato a ingressi in campo decisivi. Questa volta non segna e non fa assist, ma gioca comunque una buona partita).

BAETEN 6: Gli spazi sono pochi e lui prova a sfruttare quello che gli viene lasciato. È stata una partita complicata per i giocatori offensivi. (72' LA MARCA 6: Entra e svaria sulla trequarti in cerca del guizzo giusto. Alla fine sfiora anche il gol del 3-0).

ROSA 6: Palloni per provare a sbloccare la partita ne ha avuti pochissimi (se non nessuno), lui però ha lavorato bene spalle alla porta e ha provato a innescare le ali. (78' CACCAVO 7: È l'uomo della provvidenza di questa squadra. Ancora una volta è decisivo nel finale. Contro il Sassuolo all'87' aveva riacciuffato il pari, oggi all'84' ha trovato il gol del vantaggio. Ottimo impatto).

STENIO ZANETTI 6: Qualche buono spunto si è visto, ma non è ancora quello Stenio che prima dell'infortunio incantava. Ha bisogno di tempo per ritrovare il giusto smalto. (62' AKHALAIA 6: Lavora bene spalle alla porta e nel finale si abbassa molto per provare a difendere il risultato).

ALL. COPPITELLI 7: Ha costruito di nuovo una squadra vincente sapendo valorizzare gli innesti di Ludergnani. Il successo contro il Bologna conferma che la sua è una squadra che potrà dire la sua in campionato se saprà trovare sempre questa continuità. Le vacanze però sono ancora lontane, perché mercoledì ci sarà l'ultima partita del 2021 contro l'Inter. Il primo passo per chiudere l'annata al meglio è stato fatto, ora tocca all'ultimo. Sicuro sarà difficile, ma i suoi ragazzi hanno dimostrato di poter dare soddisfazioni anche in situazioni di difficoltà.

