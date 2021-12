Primavera, Coppitelli post Torino-Bologna 2-0: “Vittoria da squadra matura”

Le parole del tecnico granata al termine della sfida con i felsinei

Un'altra vittoria nel finale e una partita con diverse fasi. Non avete mai mollato e alla fine è arrivata una vittoria che secondo me è giusta...

"Dobbiamo fare i complimenti agli avversari. Al di là del fatto che quest'anno mi sta uscendo qualche capello bianco, conosco bene questo campionato. Non esistono partite semplici. Esiste uno stato di forma. Il Bologna ce l'aveva, lo dimostra la partita con l'Empoli. I valori sono livellati. L'anno scorso ad esempio noi giocavamo per salvarci ma abbiamo vinto con la Roma. Dalla prima all'ultima sono tutte partite che vanno giocate. Eravamo sicuramente affaticati, non abbiamo avuto il nostro miglior approccio. Loro non hanno creato tanto, neanche loro. Abbiamo fatto un gioco diretto e perso qualche certezza, bravi nel finale a portarla a casa. Vinta una partita matura, concedendo poco con un avversario organizzato. Alcuni giocatori sono più stanchi come Savini, Reali e Angori. Abbiamo anche perso qualche alternativa che poteva farli rifiatare"