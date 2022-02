Torino, la giornata: in programma una seduta d’allenamento per i granata

Gli impegni dei granata di Ivan Juric al rientro dalla trasferta di Udine

Archiviata la trasferta di Udine, i granata hanno fatto rientro a Torino. La squadra di Ivan Juric inizierà subito la preparazione della gara contro il Venezia, in programma per sabato 12 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico "Grande Torino". Nessun riposo dunque per il gruppo granata, che si ritroverà oggi - lunedì 7 febbraio - al Filadelfia per una seduta d'allenamento volta a recuperare la condizione fisica e atletica dopo la gara di Udine. Conseguentemente inizierà il lavoro specifico in ottica Venezia.