4 maggio, alle 11.30 la commemorazione del Grande Torino al Monumentale

Come di consueto, nella mattinata del 4 maggio avrà luogo la cerimonia di commemorazione del Grande Torino al Cimitero Monumentale. Nel giorno del 75esimo anniversario della tragedia di Superga, la commemorazione inizierà alle 11.30, come annunciato dal club granata e dal Circolo Soci Torino 1906.

4 maggio, la commemorazione del Grande Torino al Monumentale

Chi volesse assistere alla commemorazione nel ricordo degli Invincibili potrà recarsi al Cimitero Monumentale di Torino, sabato 4 maggio alle 11.30, entrando dall'ingresso di via Varano 35. Durante la cerimonia Don Riccardo Robella impartirà la benedizione dei sepolcri dove verrà posta una corona di fiori in ricordo del Grande Torino. Presenzieranno alle celebrazioni i familiari dei Caduti, la dirigenza del Torino, autorità della Regione Piemonte e del comune di Torino, oltre ai responsabili AFC Torino Spa Servizi Cimiteriali. Nel pomeriggio verrà celebrata come di consueto la messa presso la Basilica di Superga, a cui seguirà la benedizione delle lapidi dei Caduti.