4 maggio, anche Coverciano si è colorato di granata in onore del Grande Torino

Altro omaggio alla leggenda degli Invincibili, come ha reso noto la Figc attraverso i propri canali social

Anche l'auditorium di Coverciano si è colorato di granata nella serata di ieri, quella del 4 maggio, quella dedicata al Grande Torino e al ricordo della tragedia di Superga. A renderlo noto la Federazione italiana gioco calcio (Figc) attraverso i propri canali social. Il Torino Football Club non ha potuto far altro che ringraziare. Il gentile omaggio ha concluso una giornata intensa e ricca di emozioni, non ultima l'accensione con una luce granata e con al centro lo stemma del Torino della Mole Antoneliana.