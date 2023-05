4 maggio, Buongiorno sui social: “Questa emozione mi rimarrà per tutta la vita”

"Ho sognato questo momento tante notti prima di oggi. L’emozione che ho provato mi rimarrà nel cuore per tutta la vita": così capitan Alessandro Buongiorno su Instagram e su Facebook dopo indimenticabile per lui cresciuto nel settore giovanile del Torino. Buongiorno ha letto i nomi dei caduti della tragedia di Superga. Lo ha fatto con una voce decisa, nella quale è trasudata tutta la sua passione e il suo essere granata. In tanti colleghi o ex colleghi hanno risposto al post: dall'ex granata Stefano Sorrentino all'ex Juventus Claudio Marchisio.