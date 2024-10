Serie A, la classifica dei monte ingaggi: il Toro spende di più ma si conferma 9°

44,3 milioni di euro lordi all'anno fanno del Toro la nona squadra del campionato per monte ingaggi. I granata sono alle spalle delle squadre che abitualmente disputano le coppe europee e del Napoli che, in via eccezionale, non è in Europa in questa stagione per la prima volta dopo anni. Ha un monte ingaggi inferiore il Bologna, impegnato quest'anno in Champions League e undicesimo in questa speciale classifica (dietro anche alla neopromossa Como, cui i soldi da investire non mancano affatto).