Torino, è arrivato Demba Seck: visite mediche e firme per l’attaccante

L'ultimo colpo del Torino, Demba Seck, si trova attualmente al Grande Torino per le visite mediche

Demba Seck, al momento quarto e ultimo acquisto del Torino di questa sessione, è ora in città e nel pomeriggio si è recato allo stadio Olimpico "Grande Torino", dove ha svolto le visite mediche prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore a disposizione di Juric. Come già anticipato in giornata, il giocatore arriva in granata dalla Spal, a titolo definitivo per una cifra intorno ai 4 milioni di euro. Dopo le visite, Seck si è recato nella sede di via Arcivescovado dove firmerà il contratto con il Toro. Ivan Juric ha dunque una risorsa in più per il suo reparto offensivo.