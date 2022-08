A Cremona è un Toro che vola in alto

Torna "Controcorrente" di Gino Strippoli: "Una vittoria in trasferta convincente e che esordio per Schuurs"

La vittoria contro la Cremonese è la dimostrazione dell'intenso lavoro che mister Juric sta profondendo nei suoi ragazzi sia dal punto di vista tattico che mentale. Finalmente l'aggressività e il pressing cercato partita dopo partita ha aumentato il minutaggio. Se contro la Lazio aveva funzionato per soli 50 minuti per poi subire la verve avversaria, contro la Cremonese si è arrivati a ben 70 minuti di ottimo Toro che di fatto non ha mai concesso ossigeno agli avversari. Il centrocampo granata è stato asfissiante e sin dai primi minuti ha padroneggiato in mezzo al campo con Ricci e un Linetty sempre più al centro del gioco granata. Il polacco è stato bravo sia a livello di interdizione che in fase di costruzione. Insieme a Ricci hanno dato vita ad una mediana che non ha concesso vita alla squadra di Alvini.

Poi se a ciò si aggiungono le prestazioni sulle fasce di Singo e Aina dominatori sulle corsie laterali allora si può comprendere questa vittoria. Comunque non è tutto oro che cola perchè si è sbagliato ancora molto sottoporta e in mezzo al campo molti sono stati i passaggi sbagliati, ma non era facile contro una Cremonese ben impostata e per nulla arrendevole. D'altronde nelle due precedenti partite avevano messo in difficoltà sia la Roma che la Fiorentina. Insomma una squadra vivace che ha sempre combattuto.

In avanti la manovra dei granata è parsa subito in linea con quello che voleva Juric con Radonjic e Vlasic subito in palla. Il serbo ha divertito il pubblico con i suo scatti e controscatti e dribbling che hanno fatto impazzire la difesa avversaria mentre il croato è sembrato sempre più inserito nello schema di Juric. I due hanno dato un'impronta importante in questa vittoria al di là dei due gol che hanno realizzato. Poteva anche finire in goleada questa partita.

Juric prima della partita aveva espresso preoccupazione per il gioco della Cremonese fatto di aggressività e aveva avvisato i suoi giocatori di avere la massima concentrazione in campo, soprattutto in fase difensiva. La retroguardia granata ha retto bene per quasi tutta la partita poi quel gol di Sernicola ha fatto un po' traballare i granata negli ultimi minuti, ma alla fine è arrivata una vittoria che ha anche la firma dell'olandese Schuurs alla sua prima volta in serie A e che prima! Un dominatore d'area dove la sua testa ha primeggiato per ben 7 volte nei confronti degli avanti cremonesi. Ma non solo, infatti il ragazzo ex Ajax è stato bravo in fase di impostazione e costruzione del gioco come è classico nei giocatori che arrivano dal paese dei tulipani. A chiudere il cerchio il sempre più sicuro Buongiorno, la padronanza di Rodrìguez e le parate e la tranquillità che ha acquisito in questo primo scorcio di campionato Milinkovic-Savic. E il Toro vola in alto in classifica ed è bello vederlo, anche se solo dopo poche giornate, in cima tra le migliori del campionato.