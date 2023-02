Accordo Torino-ChainOn: granata primi in A a vendere pacchetti corporate sul web

Il Torino è il primo club di Serie A a fruire del servizio Chainon Exclusive, web site privato all'interno della piattaforma ChainOn, nel quale è possibile commercializzare offerte promo-sponsorizzative in totale riservatezza. Infatti, grazie all'accordo di collaborazione tra il Torino F.C e ChainOn.it, il club granata metterà in vendita, ad un prezzo speciale, un numero limitato di pacchetti corporate esclusivi, il cui acquisto non prevede costi di intermediazione ed è completamente deducibile in sede di bilancio. Quest'iniziativa è rivolta principalmente a micro e piccole imprese, che avranno, tramite sottoscrizione, la possibilità di promuovere il proprio business in determinati ambienti dello stadio "Grande Torino" durante le partite di Serie A e Coppa Italia, oltre a quella di ricevere appositi spazi espositivi riservati agli inserzionisti business. Tutti gli interessati, dopo essersi accreditati su ChainOn.it, potranno approfondire l’opportunità, negoziare e sottoscrivere i contratti direttamente con il club grazie a blockchain e intelligenza artificiale, con un avvio dell’accordo istantaneo.