Agente Schuurs: “Il suo futuro? É molto legato al Toro e pensa solo al rientro”

Perr Schuurs sta continuando a lavorare per tornare in campo. L'ultima presenza del giocatore risale al 21 ottobre, nel match contro l'Inter, dove a causa di un gravissimo infortunio al crociato è stato costretto a lasciare il campo in barella. A “Si Gonfia la Rete” di Radio CRC ha parlato il nuovo agente del difensore granata Francesco Miniero. Il giocatore ha cambiato da poco tempo il proprio procuratore, che oggi ha fatto il punto sul futuro del suo assistito, anche in previsione del suo ritorno in campo. Il procuratore del difensore ha esordito elogiando il ragazzo: “Siamo molto contenti che Schuurs si sia unito a noi, è un ragazzo fantastico e speriamo possa rientrare quanto prima. Per il Torino è una grave perdita e contro il Napoli dovrà fare i conti con diverse assenze. Il Napoli non è ancora quello dello scorso anno, ma sembra stia tornando". Successivamente l'agente ha fatto il punto della situazione, parlando dell'infortunio e della prossima finestra di calciomercato: "Schuurs come sapete è infortunato. Per l’anno prossimo invece, vedremo. Siamo molto grati al Torino perché la società si comporta molto bene con lui." Miniero ha affermato che i club ad avere gli occhi puntati su di lui sono diversi, ma l'agente ha rassicurato l'ambiente granata, spiegando che l'olandese è molto legato al Torino: "È chiaro che il ragazzo è visionato da tanti club perché si sta mettendo in mostra, ma è molto legato al Torino e al momento pensare ad una squadra X o Y sarebbe sbagliato e direi anche una bugia. Lui vuole tornare quanto prima in campo, poi è vero che il mercato è imprevedibile, ma al momento il ragazzo è concentrato a tornare in campo.”