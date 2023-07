Al via il rinnovamento del campo del “Grande Torino”: utilizzato un sistema ibrido

Il campo dello stadio Olimpico Grande Torino inizia a prendere forma in vista della nuova stagione di Serie A. Finiti i concerti in programma al "Grande Torino", in questi giorni è iniziato il rinnovamento del manto erboso dove la squadra granata di Ivan Juric giocherà le partite casalinghe. La FLexGrass, azienda di attrezzatura per sport e attività all'aperto, sta eseguendo i lavori attraverso un sistema ibrido Horizon, lo stesso che si usa in molti campi di Premier League, Ligue 1 e La Liga. Questo sistema consiste nel rinnovamento del terreno da gioco attraverso zolle ibride con plastica completamente riciclabile. Le varietà di prato sono le stesse che si usano in Inghilterra, Francia e Spagna. Procedendo in questo modo, negli ultimi tre anni il campo del Torino ha sostenuto un percorso di perfezionamento ed è stato uno dei migliori in Serie A.