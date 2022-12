Almeria-Torino 1-1: Schuurs la sblocca, i granata sprecano e si fanno recuperare

Gli spagnoli trovano il pareggio all'87' dopo diverse occasioni non concretizzate dagli uomini di Juric

Alberto Giulini

Il solito copione: il Toro passa in vantaggio, crea un gran numero di occasioni ma non riesce mai a chiudere la partita. E allora, nel più classico dei finali di gara, l'Almeria trova la zampata decisiva e fa 1-1. Comunque positivi i segnali da parte degli uomini di Juric, che hanno mostrato diverse buone giocate nonostante una squadra con diversi giovani in campo. L'intento dell'amichevole era ovviamente ritrovare il ritmo partita, ma sul giudizio non possono che pesare i soliti difetti che i granata continuano a portarsi dietro.

Le scelte: Adopo-Gineitis coppia di centrocampo — Non mancano le sorprese tra le scelte di Juric, che in mezzo al campo si affida all'inedita coppia composta da Adopo e Gineitis (stante anche l'indisponibilità di Ricci per affaticamento muscolare). A guidare a difesa c'è Schuurs, con Djidji e Buongiorno ai suoi fianchi. Sulla corsia di destra spazio a Lazaro, sul versante opposto c'è invece Vojvoda. Rispetto all'ultima amichevole resta invece invariato il tridente offensivo: Miranchuk e Karamoh a supporto di Sanabria.

Primo tempo: la sblocca Schuurs — La prima vera occasione per il Toro arriva al 16' e porta la firma di Schuurs: Miranchuk calcia una punizione in mezzo e trova il sinistro dell'olandese che da buona posizione manda alto di poco. Ma sono solo le prove generali in vista del gol del vantaggio. Al 35' ci pensa infatti Schuurs a portare avanti i granata sugli sviluppi di calcio d'angolo: cross di Lazaro per la testa dell'olandese che prima trova la deviazione di un giocatore dell'Almeria, quindi si avventa sul pallone vagante e con il destro fa 1-0. In chiusura di primo tempo ci pensa Vanja a mantenere la porta inviolata: El Bilal sbilancia Adopo e si presenta a tu per tu con il portiere, reattivo in uscita bassa nel chiudere l'attaccante dell'Almeria.

Secondo tempo: Ramazani fa 1-1 — In avvio di ripresa provano a rendersi pericolosi gli spagnoli con due calci di punizione, ma Milinkovic-Savic è attento ed in entrambi i casi blocca senza problemi. Al 66' Juric opta per una serie di cambi e stravolge la formazione: tra i pali entra Berisha, Adopo arretra in difesa ed ai suoi fianchi si posizionano Zima e Antolini. In mezzo al campo spazio alla coppia Lukic-Ilkhan con Bayeye e Dembele sulle corsie laterali. Pellegri rileva Sanabria al centro dell'attacco, sulla trequarti Seck e Radonjic. Al 75' ci pensa Berisha a fermare molto bene Ramazani, involatosi in contropiede cogliendo sbilanciati i granata. Proprio il belga trova il gol del pareggio all'87' con una girata da centro area. Male nell'occasione la difesa granata, che prima regala palla agli spagnoli con un appoggio sbagliato di Bayeye e quindi non riesce a liberare la propria metà campo. Termina dunque 1-1 per i granata, con la beffa del pareggio subito al termine di una gara in cui le occasioni sono state prevalentemente a favore del Toro.

Almeria-Torino, il tabellino — ALMERIA-TORINO 1-1

Reti: 36’ Schuurs (T), 88’ Ramazani (A)

ALMERIA (4-3-3): Fernando; Mendes (st 33’ Alex Centelles), Chumi (st 33’ Samu), Babic (st 22’ R. Ely), Akieme; Robertone (st 33’ Eguaras), Cesar (st 33’ Arnau), Melero (st 33’ Làzaro); Baptistao (st 22’ Ramazani), El Bilal (st 22’ Portillo), Embarba (st 22’ Luis Suarez). A disposizione: Fuoli. Allenatore: Ferrer Sicilia.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic (67’ Berisha); Djidji (67’ Zima), Schuurs (67’ Lukic), Buongiorno (67' Antolini); Lazaro (67’ Bayeye), Adopo, Gineitis (67’ Ilkhan), Vojvoda (67’ Dembelé); Miranchuk (67’ Seck), Karamoh (67’ Radonjic); Sanabria (67’ Pellegri). A disposizione: Gemello, Edera, Wade, Garbett, Weidmann, Caccavo, Ciammaglichella. Allenatore: Juric.

Ammoniti: 59’ Schuurs (T), 64’ Gineitis (T)