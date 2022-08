Altri problemi in casa Torino: Lukic non ha seguito la squadra a Monza

Alla vigilia della prima partita di campionato c’è di nuovo qualcosa che non va per il verso giusto nel Torino. E stavolta il protagonista è Sasa Lukic, che non sarà tra i convocati della sfida Monza-Torino. Il club granata diramerà la lista ufficiale solo domani all’ora di pranzo, ma il serbo non sarà tra i convocati della sfida. Di certo non è un accadimento legato a problemi fisici. Un caos che scoppia poche ore dopo che l'allenatore aveva tessuto le lodi del numero 10 in conferenza stampa: "Sceglierlo come capitano è stata una cosa naturale - aveva detto il tecnico - sia per la lunga militanza al Toro, sia per la crescita che ha avuto in termini di personalità". Il numero 10 non sarà della partita all'U-Power Stadium. E allora davvero si può dire che quest'estate in casa Toro è ricca di colpi di scena.