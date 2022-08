Torino-Lukic, aria di distensione? Gli auguri e il segnale social

Lukic non è stato convocato per l'esordio in campionato da capitano contro il Monza. Come già spiegato su queste colonne, sono sorti dei problemi con il rinnovo contrattuale del serbo. Il giocatore non si è presentato ieri all'allenamento e il mister non lo ha convocato perciò per il match odierno. Arrivano, però, segnali di distensione sui social. Si dà il caso che proprio oggi Lukic compie 26 anni. Il Torino, come se nulla fosse accaduto, ha fatto gli auguri su Instagram al suo capitano e il centrocampista, dal canto suo, ha ricondiviso nelle storie il post del club di Cairo dopo aver messo il “mi piace”. Chissà che questo non possa essere interpretato come un segnale di riappacificazione. Nelle prossime ore sicuramente avremo le idee più chiare.