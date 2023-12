Atalanta, 5° rendimento in trasferta della A. Ma qualche passo falso c’è stato

Atalanta: da settima a quinta, ma in trasferta può essere fragile

Dopo 13 giornate di campionato, l’Atalanta è al settimo posto a quota 20 punti, un ruolino di marcia che, tutto sommato, rispecchia le normali previsioni per una squadra rinnovata ma dall’ossatura ormai consolidata. Mettiamo sotto la lente d’ingrandimento l’andamento della Dea lontana dal Gewiss Stadium: in 7 partite, la squadra di Gasperini ha collezionato 10 punti (così come quelli raccolti in casa) vincendo 3 partite contro Sassuolo, Verona ed Empoli – ovvero squadre che precede in classifica, di cui due che orbitano in zona retrocessione – e ottenendo un pareggio contro l’Udinese nell’ultima giornata in trasferta. In questa stagione sono tre anche le sconfitte lontane da casa contro Frosinone, Fiorentina e Lazio, mentre si sale a otto KO in quest'anno solare . Nella speciale classifica del rendimento in trasferta, i nerazzurri occupano il quinto posto, a dimostrazione di una complessiva solidità anche lontano da Bergamo e una relativa facilità ad andare a segno: tra le squadre che hanno perso almeno otto trasferte nel 2023 nei cinque grandi campionati europei, nessuna ha segnato più reti fuori casa rispetto all’Atalanta (29, come il Sassuolo) – sette vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte per i bergamaschi. Qualche affanno però c’è stato visti i nove gol subiti e due passi falsi contro squadre non più forti del Torino come Frosinone e Udinese (riagguantata dai ragazzi di Gasperini sull’1-1 nel recupero finale). I granata, dunque, ospitano una squadra più strutturata e più competitiva ma che non appare una corazzata inscalfibile quando viaggia lontano da Bergamo.