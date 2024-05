Atalanta-Torino 3-0, la moviola: giuste le decisioni principali di Sozza

Termina il campionato di Serie A del Torino che ha perso 3-0 in trasferta contro l'Atalanta. Una partita che ha visto un largo dominio della formazione orobica che si è assicurata il quarto posto ma nel recupero di fine stagione con la Fiorentina può scavalcare anche la Juventus e arrivare terza. Dal punto di vista arbitrale è stata una gara senza troppi casi complicati per il direttore di gara Simone Sozza. Il fischietto della sezione di Seregno ha dovuto annullare ben tre reti alla squadra di casa: la prima arriva al 52' con De Ketelaere che riceve palla da Zappacosta e cercando di entrare in area dal lato corto dell'area di rigore salta Masina ma trascinandosi la palla oltre alla linea di fondo di campo. L'arbitro subito lascia correre e quindi Scamacca deposita in rete facilmente il pallone servitogli dal belga ma poi annulla correttamente la rete ricevendo anche l'approvazione dai colleghi in sala VAR. Altro gol annullato ai nerazzurri al 66' quando Lookman insacca il pallone per la sua seconda volta in questa giornata approfittando di un assist di Scamacca. Il centravanti atalantino nel momento di passare la palla al compagno nigeriano ha però colpito Ilic che lo aveva anticipato togliendogli la sfera con il giusto tempismo. Dieci minuti più tardi arriva il terzo gol annullato alla Dea nel corso di questa gara e il protagonista è ancora Lookman che parte leggermente più avanti della linea difensiva granata e il pallone passatogli da Miranchuk viene depositato in rete inutilmente dato che la posizione di partenza irregolare è stata correttamente segnalata dall'assistente di Sozza. Valutata correttamente infine anche la situazione in occasione del rigore provocato da Tameze che tenta l'affondo su Lookman ma non trova l'impatto con il pallone e travolge il numero 11 atalantino. Anche in questo caso Sozza è posizionato bene e fischia il rigore che al 71' viene trasformato da Pasalic per il definitivo 3-0.