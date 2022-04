Atalanta-Torino 4-4, Sanabria: “Volevamo i 3 punti, grazie a Juric per la fiducia”

Le parole dei protagonisti al termine della sfida del Gewiss Stadium tra nerazzurri e granata

Al termine di Atalanta-Torino, match valido per la 20esima giornata di Serie A, Antonio Sanabria è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per commentare la prestazione dei granata.

"E' stata una gara tosta, molto forte. L'Atalanta sta giocando per un posto in Europa, non era facile. Siamo contenti della prestazione, ma potevamo portare a casa i tre punti"