Atalanta-Torino, i precedenti: a Bergamo i granata segnano tanto. E quell’1-5…

Nelle ultime sette i piemontesi hanno vinto in una sola occasione nella trasferta nerazzurra contro i bergamaschi

Giacomo Stanchi Redattore 23 maggio 2024 (modifica il 23 maggio 2024 | 11:34)

A Bergamo nella più recenti sfide tra granata e nerazzurri ha dominato l'equilibrio. Se si contano le ultime 11 sfide, quelle dal ritorno in A dei piemontesi dalla stagione 2012-13, si possono trovare 4 vittorie per il Torino, 4 per l'Atalanta e 3 pareggi. Anche il conteggio dei gol è ben bilanciato: 21 per il Toro e 20 per la Dea. L'ultima partita i bergamaschi si sono imposti per 3-1, grazie alla tripletta di Koopmeiners, che trasformò due calci di rigori, e alla rete di Vlasic per gli ospiti.

Atalanta-Torino, dal 4-4 all'1-5: goleade a Bergamo — Sicuramente 21 reti in 11 partite è un dato rilevante: il Torino a Bergamo negli ultimi anni ha sempre segnato parecchi gol. La media parla quasi di due reti a gara. Anche nell'era Juric, quando il Toro ha faticato a segnare, i granata hanno fatto al Gewiss Stadium partite pirotecniche. Oltre il già citato 3-1, è uscito fuori un 4-4 il primo anno del croato in Piemonte. Ma non solo, negli anni precedenti si possono leggere un 3-3 nel 2021 e un 2-3 la stagione precedente. Il risultato più memorabile, però, rimane quell'1-5 il primo anno di Ventura in Serie A: dopo l'iniziale vantaggio nerazzurro con Denis, i granata uscirono fuori con i gol di Bianchi (doppietta), Gazzi, Stevanovic e D'Ambrosio.

Atalanta-Torino: i granata ultimamente faticano a vincere — C'è un dato che non sorride ai granata: il Torino nelle ultime sette a Bergamo ha vinto solo una volta. I piemontesi hanno faticato per diverse ragioni, forse anche un po' di sfortuna. L'ultimo successo risale al 2019, quando il Toro di Mazzarri vinse contro i nerazzurri a Parma, dal momento che il Gewiss Stadium era in ristrutturazione, per 2-3. Per i granata segnarono Bonifazi, Berenguer e Izzo. I nerazzurri risposero con una doppietta di Duvan. Proprio il colombiano potrebbe essere decisivo domenica. Già all'andata aveva segnato una doppietta, ripagando l'affetto dei tifosi granata, e vorrà trascinare i suoi in Europa.