Atalanta-Torino, la Corte d’Appello respinge il ricorso dei bergamaschi

Il club bergamasco aveva presentato ricorso chiedendo il 3-0 a tavolino, ricorso respinto in secondo grado dalla Corte d'Appello

La Corte d'Appello della FIGC ha respinto il ricorso presentato a inizio mese dall'Atalanta in seguito alla decisione presa dal Giudice sportivo di far giocare la partita con il Torino (LEGGI QUI). Il match si sarebbe dovuto svolgere lo scorso 6 gennaio, ma la formazione granata rimase bloccata su decisione dell'Asl a causa delle numerose positività al Covid-19 riscontrate all'interno del gruppo squadra a poche ore dalla sfida. Il club bergamasco, non soddisfatto dell'iniziale decisione presa dal Giudice sportivo, aveva presentato successivamente ricorso chiedendo il 3-0 a tavolino, ricorso respinto in secondo grado dalla Corte d'Appello così come avvenne la scorsa stagione tra Lazio e Torino. Stesso destino anche per Bologna-Inter e Salernitana-Udinese: le partite si dovranno disputare.