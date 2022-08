Atalanta-Torino, le probabili formazioni: Lukic accanto a Vlasic

Le possibili scelte di Juric e Gasperini in vista del posticipo della quarta giornata di Serie A

Gualtiero Lasala

Il Torino si prepara per la prossima sfida di campionato, tutt'altro che semplice. I granata di Juric affronteranno l'Atalanta di Gasperini, a quota 7 punti esattamente come il Toro. Il tecnico croato arriva a questa partita con alcune defezioni e anche alcuni recuperi: Miranchuk è ancora fermo ai box e lo sarà ancora per alcune settimane, mentre Singo si è fermato per un problema tendineo ancora da definire. Allo stesso modo però, il Toro rivede Zima dopo il suo stop prima del campionato e può contare nuovamente su Djidji, che ha smaltito il suo piccolo infortunio ed è abile ed arruolabile.

Djidji può tornare a destra

In difesa quindi potrebbero esserci dei cambiamenti rispetto alla sfida contro la Cremonese. In porta non dovrebbe muoversi Milinkovic-Savic, confermato tra i pali. Allo stesso modo dovrebbero essere confermati anche Buongiorno al centro e Rodriguez a sinistra. Per il ruolo di braccetto di destra potrebbe fermarsi Schuurs, reduce da una partita buona ma giocata appena quattro giorni fa: potrebbe quindi dargli il cambio il rientrante Djidji, già esperto in quel ruolo ed impiegato nelle prime gare.

Sugli esterni tre giocatori per due posti

Nel centrocampo a 4 del modulo di Juric, dovremmo trovare delle conferme in mezzo al campo: i due componenti dovrebbero quindi essere Ricci e Linetty, promossi entrambi dal tecnico croato nel corso di queste prime tre gare di campionato. Sugli esterni ci sono invece i dubbi principali. Con l'assenza di Singo per infortunio, Lazaro si candida per partire da titolare per la prima volta in granata, ma non è ancora certo del posto: come ha affermato Juric in conferenza stampa (QUI i dettagli), a disposizione ci sono anche Vojvoda e Aina, con la possibilità che uno dei due ricopra quel ruolo essendo entrambi esterni destri (di natura). Per il momento l'opzione più probabile vede Vojvoda a sinistra e l'ex Inter a destra, ma nulla è ancora deciso.

Lukic accanto a Vlasic sulla trequarti

Per concludere, il Torino si trova con la coperta molto corta sulla trequarti. Con l'assenza del sopracitato Miranchuk e l'affaticamento di Radonjic annunciato da Juric in conferenza ("Non gioca con continuità da anni e ha dolori perché fa fatica a smaltire la fatica"), è probabile che il tecnico schieri Lukic dal primo minuto a sinistra, con Vlasic che invece dovrebbe essere confermato a destra. Come punta centrale invece va verso la conferma Sanabria, ancora favorito su Pellegri.

Gasperini punta su Ederson, dalla panchina Lookman

Il tecnico dell'Atalanta dovrebbe scendere in campo con una formazione non speculare, un 3-4-1-2 con Musso in porta, Toloi Demiral e Scalvini in difesa, mentre in mezzo al campo dovremmo trovare De Roon e Koopmeiners; sugli esterni dovrebbero esserci Hateboer e Mahele. Sulla trequarti dovrebbe esserci Ederson, favorito su Lookman (e pronto ad una staffetta durante la gara), mentre in attacco si dovrebbero ritrovare Zapata e Pasalic.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-TORINO

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Lukic; Sanabria. Adisposizione: Berisha, Gemello, Aina, Schuurs, Bayeye, Ilkhan, Radonjic, Seck, Pellegri. Allenatore: Juric

Ballottaggi:Djidji-Schuurs 55%-45%, Vojvoda-Aina 60%-40%, Lukic-Radonjic 55%-45%

Infortunati: Singo, Miranchuk

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Altri: Zaza, Edera, Verdi, Izzo

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Pasalic, Zapata. Adisposizione: Sportiello, Rossi F., Zortea, Soppy, Zappacosta, Okoli, Lookman, Malinovskyi, Muriel, Ruggeri, Boga Allenatore: Gasperini